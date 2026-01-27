Скидки
Гвардиола — о критике судей: арбитры защищают друг друга, а я — свой клуб

Гвардиола — о критике судей: арбитры защищают друг друга, а я — свой клуб
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему подверг критике главного судью матча 23-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0) Фараи Халлама.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6'     2:0 Семеньо – 45+2'    

«Они [судьи] защищают друг друга, это совершенно понятно. Они должны это делать. Но иногда мне приходится защищать свой клуб.

Сколько раз я критиковал арбитров в прошлом сезоне, худшем сезоне за 10 лет? Ни разу. После поражения во встрече с «Манчестер Юнайтед» как я отзывался об арбитрах? 10 лет я был невероятно уважителен к арбитрам, я никогда ничего не комментировал. Когда я критикую, у меня есть аргументы, вот единственная причина.

Но я знаю, что они защищают друг друга, эксперты, все защищают — я это прекрасно понимаю. Однако я защищаю своих игроков, свой клуб», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

