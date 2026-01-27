Скидки
Палмер сомневается в проекте «Челси» и способности команды бороться за АПЛ — TEAMtalk

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер чувствует себя некомфортно в лондонском клубе. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в стане «синих» считают хавбека «неприкосновенным», однако сам футболист испытывает сомнения относительно дальнейшего развития команды в рамках текущего проекта. Подчёркивается, что у Палмера сложились тёплые взаимоотношения с бывшим главным тренером «Челси» Энцо Мареской. После увольнения итальянского специалиста полузащитник начал разделять опасения по поводу того, что «синие» не строят стабильную команду, способную бороться за победу в чемпионате Англии и доминировать в международных турнирах.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Манчестер Юнайтед» к Палмеру.

Палмер играет за «Челси» с 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

