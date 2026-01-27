«Челси» отказался от трансфера полузащитника «Ювентуса» Луиса — Орнштейн

«Челси» отказался от приобретения полузащитника итальянского «Ювентуса» Дугласа Луиса после первоначального запроса по поводу трансфера игрока. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальной сети Х.

По информации источника, лондонский клуб рассматривал 27-летнего бразильца, который, как считалось, хорошо впишется в систему, но всё же намерен отдать приоритет Андрею Сантосу и другим игрокам текущего состава «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Дуглас Луис провёл восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету четыре игры и одна голевая передача в Лиге Европы.