Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» отказался от трансфера полузащитника «Ювентуса» Луиса — Орнштейн

«Челси» отказался от трансфера полузащитника «Ювентуса» Луиса — Орнштейн
Комментарии

«Челси» отказался от приобретения полузащитника итальянского «Ювентуса» Дугласа Луиса после первоначального запроса по поводу трансфера игрока. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальной сети Х.

По информации источника, лондонский клуб рассматривал 27-летнего бразильца, который, как считалось, хорошо впишется в систему, но всё же намерен отдать приоритет Андрею Сантосу и другим игрокам текущего состава «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Дуглас Луис провёл восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету четыре игры и одна голевая передача в Лиге Европы.

Материалы по теме
Официально
«Челси» подписал контракт с 17-летним защитником «Шеффилд Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android