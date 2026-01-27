Контрольный матч «Сочи» — «Слога» отменён из-за погодных условий
Товарищеский матч между «Сочи» и «Слогой» из Боснии и Герцеговины отменён из-за погодных условий. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба Мир Российской Премьер-Лиги.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Перенесён
Слога
Добой, Босния и Герцеговина
«Погода внесла свои коррективы, контрольный матч со «Слогой» Добой, запланированный на сегодня, отменён.
О новой дате игры сообщим дополнительно», — сказано в сообщении сочинцев.
На данный момент «Сочи» с девятью очками замыкает турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства. В 19-м туре чемпионата России, который станет первым после возобновления текущего сезона, сочинцы 1 марта примут на своём поле московский «Спартак».
