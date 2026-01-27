Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

ФНЛ объявила о запуске маркетплейса футболистов «Трансферхаб»

Комментарии

Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявила о запуске проекта «Трансферхаб». Цифровая платформа предназначена для работы футбольных клубов на трансферном рынке.

Как говорится в пресс-релизе, «Трансферхаб» создан для упрощения и ускорения трансферных процессов. Платформа объединяет поиск футболистов, управление составом клуба и прямые конфиденциальные переговоры в одном защищённом рабочем пространстве.

Фото: ФНЛ

«Трансферхаб» позволяет клубам активно работать со своими игроками. Футболистов можно выставить на трансфер или аренду, указав статус и условия сделки. Эта информация становится видна всем верифицированным участникам рынка, что позволяет увеличить спрос на своих игроков и получить больше трансферных предложений прямо внутри платформы.

Одновременно «Трансферхаб» упрощает поиск усиления для клуба. Расширенный маркетплейс игроков с фильтрами и статистикой от «РУСТАТ», формирование избранного и система запросов на позиции создают широкую воронку потенциальных новичков. Если нужного игрока нет в базе, можно создать запрос на поиск футболиста под конкретные параметры, и другие клубы сами предложат варианты.

Фото: ФНЛ

Ключевое преимущество платформы — прямые переговоры с лицами, принимающими решения. В один клик клуб может проявить интерес по футболисту и начать диалог с верифицированным представителем другого клуба. «Трансферхаб» — это платформа, призванная помочь клубам сэкономить время, систематизировать данные и упростить переговоры. Представители любого российского профессионального клуба или академии могут оставить заявку на подключение на сайте.

