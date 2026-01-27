Скидки
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» объяснили отмену товарищеского матча с «Факелом» на сборах в Турции

В «Пари НН» объяснили отмену товарищеского матча с «Факелом» на сборах в Турции
Комментарии

В клубе «Пари Нижний Новгород» объяснили, по какой причине товарищеский матч с «Факелом» на сборах в Турции был отменён.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Перенесён
Факел
Воронеж, Россия

«Сегодня был отменён матч «Пари НН» — «Факел», после чего была опубликована абсолютно неправдивая информация со стороны «Факела» о том, что этот матч был отменён по решению главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности, более того — это ложь. Матч был отменён из-за неблагоприятных погодных условий, организаторы встречи закрыли поле из-за погоды. Существовала возможность переноса матча на поле, где тренируется «Пари НН», однако после различных консультаций было принято решение игру не переносить, поскольку впереди у «Пари НН» ещё один сбор в Турции — необходимо сохранять поля в надлежащем качестве. Плюс наш клуб заботится о здоровье наших футболистов. Ещё раз подчёркиваем, что информация «Факела» не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе «Пари НН».

«Пари НН» купит форварда «Расинга» Бальбоа за $ 1 млн, контракт — на три года — Грова
