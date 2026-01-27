Моуринью: Арбелоа был одним из лучших людей, когда-либо игравших за «Реал»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера мадридского «Реала» в преддверии очного матча команд в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (28 января).

«Они все мои дети – мои бывшие игроки. Арбелоа был одним из моих любимых футболистов. Он был одним из лучших людей, игравших за «Реал». Он был последним, на кого можно было давить. Альваро с большим умом подходит к своей работе. Просто надеюсь, что у него всё будет хорошо и что у него сложится фантастическая карьера.

Арбелоа может тренировать любую команду в мире, и я желаю ему удачи, кроме завтрашнего дня (смеётся). После этого пускай он побеждает всегда. Быть тренером очень сложно, главным образом потому, что всегда найдётся кто-то, кто считает, что знает больше тебя. Альваро, который только начинает, должен по-настоящему получать удовольствие от тренерской работы», — приводит слова Моуринью A Bola.

Испанец играл в «Реале» под руководством Моуринью с 2010-го по 2013-й. За этот период «сливочные» взяли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

