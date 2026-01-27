Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью: Арбелоа был одним из лучших людей, когда-либо игравших за «Реал»

Моуринью: Арбелоа был одним из лучших людей, когда-либо игравших за «Реал»
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера мадридского «Реала» в преддверии очного матча команд в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (28 января).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они все мои дети – мои бывшие игроки. Арбелоа был одним из моих любимых футболистов. Он был одним из лучших людей, игравших за «Реал». Он был последним, на кого можно было давить. Альваро с большим умом подходит к своей работе. Просто надеюсь, что у него всё будет хорошо и что у него сложится фантастическая карьера.

Арбелоа может тренировать любую команду в мире, и я желаю ему удачи, кроме завтрашнего дня (смеётся). После этого пускай он побеждает всегда. Быть тренером очень сложно, главным образом потому, что всегда найдётся кто-то, кто считает, что знает больше тебя. Альваро, который только начинает, должен по-настоящему получать удовольствие от тренерской работы», — приводит слова Моуринью A Bola.

Испанец играл в «Реале» под руководством Моуринью с 2010-го по 2013-й. За этот период «сливочные» взяли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Арбелоа отреагировал на слова Моуринью о тренерах без опыта в больших клубах

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android