Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серия А отреагировала на знаменитый итальянский жест Модрича в матче с «Ромой»

Серия А отреагировала на знаменитый итальянский жест Модрича в матче с «Ромой»
Комментарии

Пресс-служба Серии А отреагировала на жесты хорватского полузащитника «Милана» Луки Модрича в матче 22-го тура чемпионата Италии сезона-2025/2026 с «Ромой» (1:1). Футболист остался недоволен решением арбитра и показал самый известный итальянский жест — потряхивание одной рукой с пальцами, собранными вместе.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 де Винтер – 62'     1:1 Пеллегрини – 74'    

«Лука Модрич быстро освоился», — говорится в подписи к ролику, опубликованному в аккаунте Серии А в социальной сети Х.

Фото: Кадр из трансляции

40-летний хорват перешёл в «Милан» 14 июля 2025 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 24 встречи во всех турнирах, где отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
«Диета и тренировки — второстепенны». Модрич — о секрете своего спортивного долголетия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android