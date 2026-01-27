Серия А отреагировала на знаменитый итальянский жест Модрича в матче с «Ромой»
Пресс-служба Серии А отреагировала на жесты хорватского полузащитника «Милана» Луки Модрича в матче 22-го тура чемпионата Италии сезона-2025/2026 с «Ромой» (1:1). Футболист остался недоволен решением арбитра и показал самый известный итальянский жест — потряхивание одной рукой с пальцами, собранными вместе.
Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 де Винтер – 62' 1:1 Пеллегрини – 74'
«Лука Модрич быстро освоился», — говорится в подписи к ролику, опубликованному в аккаунте Серии А в социальной сети Х.
Фото: Кадр из трансляции
40-летний хорват перешёл в «Милан» 14 июля 2025 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 24 встречи во всех турнирах, где отметился одним голом и тремя результативными передачами.
