Созин: паранойя «Спартака» — вечно ищут правого защитника. В чём разница Сауся и Денисова?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о переходе в «Спартак» защитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики». О трансфере было объявлено в понедельник, 26 января.

«Новость о переходе Сауся в «Спартак» – замечательная. Раньше, по словам Радимова, его знал только он. Потом узнал Талалаев. И вот после первой хорошей части сезона – уже «Спартак». За парня можно только порадоваться.

Что касается «Спартака», то тут я клуб не очень понимаю. Там будто паранойя – вечно отчаянно ищут правого защитника. Саусь – уже четвёртый! На этой позиции есть Денисов, есть Самошников, играл Хлусевич, иногда Зобнин и даже Бонгонда играл. Как будто клуб придумал себе проблемы с правым флангом и вечно пытаются её решить. Все россияне из этого списка играли у Карпина в сборной, это хорошие футболисты, в которых вечно ищут проблемы.

Возможно, дело в разговорах об уходе Денисова в «Краснодар». Эти слухи я слышал давно. Если так, то «Спартаку» стоит прописать сумму обратного выкупа. Потому что со стороны они увидят: Денисов – сильный футболист. Быстрый? Да. Высокий? Тут порядок. Самоотверженный? Более чем. Так в чём разница Сауся и Денисова? Я глобальной не вижу.

Возможно, «Спартаку» нужно как-то для себя понять критерии сильного правого защитника. Что они хотят – скорость, отбор, игру в атаке, вбрасывание аутов… Саусу же я желаю показать в «Спартаке» те качества, которые хочет увидеть спортивный директор клуба. Какие именно, правда, я не знаю», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.