Экс-форвард «Зенита» Алберто может перейти в мадридский «Атлетико» — AS

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто был предложен мадридскому «Атлетико». Руководство «матрасников» решает, подходит ли бывший форвард «Зенита» для будущих планов клуба. Об этом сообщает AS.

По информации источника, не исключено, что 24-летний футболист может усилить состав грядущим летом.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Лацио» к Алберто. Итальянский клуб предлагал «Коринтиансу» € 24 млн за переход бразильского игрока. Подчёркивалось, что в случае перехода нападающего в стан «орлов» «Зенит» получил бы € 12 млн, поскольку ему принадлежат 50% прав на Алберто.

Бразилец являлся футболистом «Зенита» с января 2022 года по январь 2023 года. За этот период Алберто принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с бразильским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

