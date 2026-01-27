Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: слишком сильно в ЦСКА ждут борьбу за золото. Сначала — работа, потом — разговоры

Созин: слишком сильно в ЦСКА ждут борьбу за золото. Сначала — работа, потом — разговоры
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о чемпионских амбициях ЦСКА после трансферов россиян Дмитрия Баринова, Максима Воронова и аргентинца Лусиано Гонду в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА производит впечатление самого счастливого и уверенного в себе клуба РПЛ. Я сужу просто по количеству и разнообразности материалов со сборов команды. Возможно, это такой европейский подход, но в клубе будто бы появилась какая-то эйфория. Конечно, не на пустом месте – команда взяла действительно двух топовых новичков в основу, одного – в ротацию. Однако возгласы слишком радужные, на словах и вокруг всё слишком хорошо.

По товарищеским матчам мне понравился Воронов. Показалось, что он уже встроен в командные действия лучше Мусаева. Про Аллерандро я уже молчу. Баринов – тоже на своём месте. И действительно вокруг команды всё хорошо. Но слишком уж сильно ждут борьбу за золото. Это неплохо. Я буду только рад, если ЦСКА будет за него бороться. Просто есть опасения, что такая уверенность перерастёт в самоуверенность. Так что сначала – работа, а потом – разговоры», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Кажется, от Гонду в ЦСКА ждут слишком многого. И это большой риск
Кажется, от Гонду в ЦСКА ждут слишком многого. И это большой риск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android