Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» объявило о трансфере Дениса Макарова в турецкий «Кайсериспор»

«Динамо» объявило о трансфере Дениса Макарова в турецкий «Кайсериспор»
Комментарии

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о трансфере крайнего нападающего Дениса Макарова в турецкий клуб «Кайсериспор».

«Благодарим Дениса за проведённые в нашей команде годы и желаем удачи в карьере!» — написано в заявлении бело-голубых.

Макаров играл за бело-голубых с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с московским клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Агент Макарова раскрыл подробности трансфера футболиста из «Динамо» в «Кайсериспор»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android