«Динамо» объявило о трансфере Дениса Макарова в турецкий «Кайсериспор»

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о трансфере крайнего нападающего Дениса Макарова в турецкий клуб «Кайсериспор».

«Благодарим Дениса за проведённые в нашей команде годы и желаем удачи в карьере!» — написано в заявлении бело-голубых.

Макаров играл за бело-голубых с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с московским клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

