Главная Футбол Новости

В «Челси» хотят, чтобы полузащитник Стерлинг покинул клуб в январе — Sky Sports

В «Челси» хотят, чтобы полузащитник Стерлинг покинул клуб в январе — Sky Sports
Комментарии

В «Челси» намерены расстаться с полузащитником Рахимом Стерлингом в январе. Об этом сообщает Sky Sports News в социальной сети Х.

По информации источника, лондонский клуб в данный момент ведёт переговоры с игроком и его представителями. Ожидается, что он покинет клуб к закрытию зимнего трансферного окна.

В начале января сообщалось, что Стерлинг отказался от перехода в «Вест Хэм» на правах аренды и хотел бы присоединиться к «Фулхэму».

В нынешнем сезоне 31-летний футболист не провёл ни одного матча за «Челси», он тренируется отдельно от основной команды. Договор игрока с лондонским клубом действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне Рахим играл в аренде в «Арсенале».

