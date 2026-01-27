Скидки
«Атлетико» активно работает над трансфером Горецки из «Баварии» — Mundo Deportivo

«Атлетико» хочет подписать полузащитника «Баварии» Леона Горецку до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер испанской команды Диего Симеоне считает укрепление линии полузащиты приоритетным направлением работы на трансферном рынке. Ранее Конор Галлахер пополнил состав «Тоттенхэм Хотспур», что мотивирует клуб из Мадрида искать ему замену. Мюнхенцы просят за Горецку около € 20 млн, однако в «Атлетико» считают эту цену завышенной.

В текущем клубном сезоне Горецка провёл 28 матчей, в которых забил один гол. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.

