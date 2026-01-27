Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Самошников покинул сборы «Спартака» по причине депрессии — источник

Самошников покинул сборы «Спартака» по причине депрессии — источник
Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников покинул сборы красно-белых по причине наличия у него депрессии из-за трагедии в личной жизни. Об этом сообщает журналист Грант Гетадарян в своём телеграм-канале.

«По Самошникову. Клуб отправил его приходить в себя в Москву. В жизни не смогу сказать что-то плохое в адрес человека, который переживает депрессию из-за трагедии в личной жизни. Причём мы не знаем точный диагноз, клиническая ли депрессия? Это выходит за рамки спорта, за рамки денег. Ситуацию изменить можно только лечением, мотивацией и собственной волей. Наверное, только Дзюба не был в такой ситуации, когда тебе ничего не хочется: ни бриться, ни спать, ни просыпаться. Быть парализованным в своём несчастье. Не бейте парня, простите и поддержите. Плюс фактор агента, который должен не спать и помогать своему клиенту», — написал Гетадарян.

Ранее пресс-служба «Спартака» проинформировала, что Самошников вынужден продолжить подготовку к весенней части сезона в Москве по медицинским причинам.

