Президент ПАОКа Саввиди сделал заявление о смертельном ДТП с участием болельщиков команды

Президент ПАОКа Иван Саввиди сделал заявление по поводу трагедии с участием болельщиков команды. Сегодня, 27 января, семь фанатов погибли и ещё три получили ранения в результате ДТП в Румынии. Автобус с болельщиками следовал из Греции через Румынию во Францию на матч команды в 8-м туре общего этапа Лиги Европы с «Лионом».

«Сегодня на порог нашего дома постучалась невыразимая трагедия. Я потрясён несправедливой гибелью молодых людей, болельщиков нашей любимой команды, которые приехали поддержать наш ПАОК. Я скорблю вместе с семьями и миллионами наших соотечественников. Да упокоит бог их души. Они — члены большой семьи ПАОК. И мы делаем всё для нашей семьи и никого не оставляем в одиночестве. Мои мысли – с их близкими. Я молюсь, чтобы всё обошлось благополучно с пострадавшими, которые сейчас борются за жизнь», — приводит слова Саввиди официальный сайт ПАОКа.

