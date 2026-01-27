Смолов ответил, получил ли он больше поддержки или хейта после серии пенальти с Хорватией

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос о реакции болельщиков на не забитый им пенальти в послематчевой серии игры 1/4 финала чемпионата мира 2018 года с Хорватией. Российская национальная команда уступила по пенальти со счётом 3:4.

– Ты больше получил слов поддержки или словил хейта?

– Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в сторону поддержки. А если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива.

Мне так кажется, психологически написать слова поддержки вопреки большинству не всем просто. А когда люди, которые хотят написать негатив, видят наглядный пример, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли, если это употребимо, — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Smol Talk.

