Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов ответил, получил ли он больше поддержки или хейта после серии пенальти с Хорватией

Смолов ответил, получил ли он больше поддержки или хейта после серии пенальти с Хорватией
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос о реакции болельщиков на не забитый им пенальти в послематчевой серии игры 1/4 финала чемпионата мира 2018 года с Хорватией. Российская национальная команда уступила по пенальти со счётом 3:4.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/4 финала
07 июля 2018, суббота. 21:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 2
3 : 4
Хорватия
1:0 Черышев – 31'     1:1 Крамарич – 39'     1:2 Вида – 100'     2:2 Фернандес – 115'    

– Ты больше получил слов поддержки или словил хейта?
– Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в сторону поддержки. А если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива.

Мне так кажется, психологически написать слова поддержки вопреки большинству не всем просто. А когда люди, которые хотят написать негатив, видят наглядный пример, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли, если это употребимо, — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Актобе» опровергли информацию о возможном приглашении Фёдора Смолова в команду

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android