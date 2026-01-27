Скидки
Константин Генич поделился мнением, каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич назвал оптимальный, на его взгляд, лимит на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. В сезоне-2025/2026 клубы РПЛ могут выпускать до восьми иностранцев на поле одновременно.

«Пусть в заявке будет 13 [легионеров], в общей заявке, где человек 25-26. И ты можешь хоть все 11 выпустить легионеров. Если российский игрок выиграет [конкуренцию], Кисляк выигрывает, Батраков выигрывает… чтобы у тренера не было ограничений, чтобы он не сидел, не думал: «Можно легионера поменять на легионера?»

Чтобы не было вот этой лишней мысли. Потому что лишний человек, возможно, в административном тренерском штабе, который за всем этим должен следить — бредовая история. Если есть конкуренция, значит, есть конкуренция», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

