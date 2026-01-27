Тренер «Ливерпуля» Слот: ожидаю, что Робертсон останется с нами
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом» дал комментарий на тему слухов об уходе защитника Эндрю Робертсона из команды.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я рад, что Эндрю с нами и может сыграть завтра, ведь сейчас у нас есть с этим трудности. Он отправится на игру с командой, в этом плане всё стабильно. В нашем мире сложно что-либо утверждать наверняка, но я ожидаю, что Робертсон останется с нами», — приводит слова Слота BBC.
Эндрю Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он отыграл за «красных» 364 матча, в которых забил 12 голов и отдал 68 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.
