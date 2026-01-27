Рафаэль Варан: праздновал победу в Кубке Англии больше, чем в Лиге чемпионов

Бывший защитник Рафаэль Варан признался, что праздновал победу в национальных кубках с «Манчестер Юнайтед» больше, чем триумф в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом».

«Я праздновал победу в Кубке Карабао или Кубке Англии больше, чем в Лиге чемпионов… Это было невероятно! В Англии и особенно в Манчестере по-настоящему ощущается страсть к футболу — ты живёшь им каждый день. Сейчас, когда прошло время, я нисколько не жалею, что перешёл в «Манчестер Юнайтед». Это был невероятный опыт.

Почему я ушёл из «Реала»? После того как мы выиграли Лигу чемпионов в 2018 году, мы почти не праздновали. Это казалось обычным делом, просто очередным шагом. Мы уже были настроены на победу в следующей Лиге чемпионов. Затем, тем же летом, я выиграл чемпионат мира. Мне нужны были новые вызовы», — приводит слова Варана ESPN UK в социальной сети Х.