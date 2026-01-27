Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА — о дебюте вместе с Месси: за 15-20 минут он сделал больше, чем вся команда

Тренер ЦСКА — о дебюте вместе с Месси: за 15-20 минут он сделал больше, чем вся команда
Помощник главного тренера московского ЦСКА Манель Экспосито рассказал, что дебютировал за «Барселону» вместе с бывшим нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Мы вместе с Месси играли за вторую команду [«Барселоны»]. Потом мы вместе с ним дебютировали в товарищеском матче на стадионе «Драгау» c «Порту». Это был тот год, когда «Порту» выиграл Лигу чемпионов с Моуринью. И вот мы с Месси дебютировали. Я вышел на 17-й минуте на поле, а Месси где-то на 15-20 минут в конце вышел. И сделал больше, чем вся команда (смеётся)», — сказал Экспосито в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Экспосито находился в системе «Барселоны» с 2003 по 2005 год.

Месси с 672 голами является лучшим бомбардиром в истории сине-гранатовых. В «Барселоне» аргентинец семь раз выигрывал «Золотой мяч».

