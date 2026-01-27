Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
22:30 Мск
В «Факеле» ответили на обвинения «Пари НН» во лжи после отмены товарищеского матча

Руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев ответил на заявление пресс-службы «Пари НН», в котором слова о том, что товарищеский матч между клубами был отменён решением главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского, были названы ложью. Команды должны были выйти на поле спортивного комплекса «Калиста» в Белеке (Турция). Встреча была запланирована на сегодня, 27 января.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Перенесён
Факел
Воронеж, Россия

«Поле нижегородскому клубу действительно дали. И игроки «Пари НН» в подтрибунном помещении выражали однозначное желание играть. Так чьё решение не проводить матч и в чём конкретно ложь? Персонал нижегородцев в подтрибунке тоже говорил, что надо играть и за выходные поле приведут в порядок. Мы в своей новости не давали никаких оценок. Мы констатировали факт», — сказал Горячев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

