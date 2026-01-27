Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот: тяжело что-то сделать со всем тем шумом, который окружает нас

Тренер «Ливерпуля» Слот: тяжело что-то сделать со всем тем шумом, который окружает нас
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом» высказался о текущей форме своей команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
«Очень тяжело что-то сделать со всем тем шумом, который окружает нас в связи с турнирным положением. В таком клубе невозможно прекратить его, если ты не борешься за титулы. На поле мы показываем себя как очень хорошая команда. Это касается того, как мы развиваем игру от своих ворот и распоряжаемся мячом, занимая выгодные позиции — в матче с «Борнмутом» мы очень часто занимали такие позиции. Нам нужно стать лучше: превращать многообещающие моменты в голевые шансы и хладнокровно их реализовывать», — приводит слова Слота BBC.

