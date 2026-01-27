«Лион» выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа в ДТП

Футбольный клуб «Лион» выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа в автомобильной аварии в Румынии по пути на матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы между командами.

«Олимпик Лион» выражает искренние соболезнования ПАОКу в связи с трагической гибелью нескольких болельщиков в дорожно-транспортном происшествии во вторник. Наши мысли также с пострадавшими, которые сейчас восстанавливаются. Памятная церемония состоится во время матча «Лион» — ПАОК 29 января на стадионе «Групама», — говорится в заявлении французского клуба в социальной сети Х.

Микроавтобус с 10 болельщиками ПАОКа столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, семь болельщиков погибли, ещё три – получили ранения. Автобус следовал из Греции через Румынию во Францию.