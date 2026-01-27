Экс-вингер «Динамо» Макаров провёл первую тренировку в «Кайсериспоре»

Крайний нападающий «Кайсериспора» Денис Макаров провёл первую тренировку в новой команде. Об этом проинформировала пресс-служба турецкого клуба на своей странице в социальной сети X.

Московское «Динамо» объявило о трансфере Макарова в «Кайсериспор» во вторник, 27 января. Вингер играл за бело-голубых с лета 2021 года. За этот период 27-летний футболист принял участие в 121 матче во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость крайнего нападающего составляет € 1,8 млн.

