Константин Генич высказался о возможном трансфере Воробьёва из «Локомотива» в «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал возможный переход нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в санкт-петербургский «Зенит» за € 10 млн.

«Воробьёв в «Зените»? Ок. И более чем адекватная сумма — € 10 млн. Кто-то мне сказал бы, когда Воробьёв играл в «Оренбурге», что он будет стоить € 10 млн, я бы покрутил пальцем у виска. Однако сейчас я понимаю, что в нынешних реалиях, если «Зенит» заплатит за него выкупную сумму, поступит абсолютно верно. Воробьёв не молод, но здесь и сейчас нужно брать.

Вопрос — на что сделает ставку «Зенит»: либо искать нападающего опять в Бразилии, какого-нибудь топового Джона Джона, Билла Билла или ещё кого-то, либо уже ориентироваться на российский рынок с пониманием, что ужесточается лимит на легионеров. В общем, если этот трансфер состоится, «Локомотив» потеряет основного нападающего, но приобретёт € 10 млн», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».