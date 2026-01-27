Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич высказался о возможном трансфере Воробьёва из «Локомотива» в «Зенит»

Константин Генич высказался о возможном трансфере Воробьёва из «Локомотива» в «Зенит»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал возможный переход нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в санкт-петербургский «Зенит» за € 10 млн.

«Воробьёв в «Зените»? Ок. И более чем адекватная сумма — € 10 млн. Кто-то мне сказал бы, когда Воробьёв играл в «Оренбурге», что он будет стоить € 10 млн, я бы покрутил пальцем у виска. Однако сейчас я понимаю, что в нынешних реалиях, если «Зенит» заплатит за него выкупную сумму, поступит абсолютно верно. Воробьёв не молод, но здесь и сейчас нужно брать.

Вопрос — на что сделает ставку «Зенит»: либо искать нападающего опять в Бразилии, какого-нибудь топового Джона Джона, Билла Билла или ещё кого-то, либо уже ориентироваться на российский рынок с пониманием, что ужесточается лимит на легионеров. В общем, если этот трансфер состоится, «Локомотив» потеряет основного нападающего, но приобретёт € 10 млн», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Новичок «Спартака», форварды для «Зенита» и «Ювентуса». Трансферы и слухи дня
Новичок «Спартака», форварды для «Зенита» и «Ювентуса». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android