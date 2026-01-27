«Есть глупые люди». Конте — о словах Диего Косты, назвавшего тренера озлобленным типом

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте отреагировал на слова экс-нападающего лондонской команды Диего Косты, который назвал итальянского специалиста озлобленным типом. В частности, испанский футболист сказал: «Он всегда злится, никогда не перестаёт дуться, с ним совсем не весело тренироваться… наверное, у него совсем нет секса, потому что он очень озлобленный тип».

«Честно говоря, я не из тех, кто тратит энергию на чтение того, что пишут в газетах. Я прекрасно понимаю, что в футболе есть умные и сообразительные люди, а есть глупые люди, поэтому я не трачу время на чтение статей ни умных, ни глупых людей.

Диего Коста играл под моим руководством один сезон, так что я могу говорить о футболе. Мы вместе выиграли чемпионат, и он трижды за один сезон хотел уйти. Мне это известно. После «Челси» я не знаю, что с ним случилось», — приводит слова Конте Football.London.

Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонский клуб стал чемпионом Англии и обладателем кубка страны. Коста играл за «синих» с 2014 по 2018 год.

