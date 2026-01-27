Экс-полузащитник «Барселоны» Дро Фернандес провёл первую тренировку в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Дро Фернандес провёл первую тренировку в новой команде, сообщает пресс-служба французского клуба в социальной сети Х. 18-летний испанский футболист подписал контракт с парижанами до 2030 года. Игрок будет выступать под 27-м номером.

«Новое лицо на футбольных полях кампуса «ПСЖ», — говорится в посте.

Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Дро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.

На международной арене Фернандес регулярно вызывался в молодёжные сборные Испании.