Даниэль Мальдини перешёл в «Лацио» из «Аталанты», это его шестой клуб в Италии

Атакующий полузащитник Даниэль Мальдини перешёл из «Аталанты» в «Лацио». О подписании контракта с футболистом официально объявила пресс-служба римского клуба на официальном сайте команды. Итальянец присоединился к новой команде на условиях аренды с правом выкупа, которое может стать обязательным при определённых результатах.

«Лацио» может стал шестым клубом в карьере 24-летнего футболиста. Даниэль Мальдини является сыном бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини и внуком экс-игрока и тренера красно-чёрных Чезаре Мальдини.

Фото: ФК «Лацио»

Мальдини-младший перешёл в «Аталанту» в феврале прошлого года из «Монцы». Ранее он защищал цвета «Милана», в период выступления за который также отправлялся в аренду в «Эмполи» и «Специю».

