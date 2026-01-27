Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Атлетико Минейро» зарегистрировал Кассьерру для участия в соревнованиях

«Атлетико Минейро» зарегистрировал Кассьерру для участия в соревнованиях
Бразильский клуб «Атлетико Минейро» в соцсетях объявил о регистрации нового нападающего команды Матео Кассьерры.

На протяжении карьеры футболист выступал за «Аякс», «Сочи», «Зенит» и другие команды. Игрок перешёл в клуб из Санкт-Петербурга 2022 года. За этот время Кассьерра принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 голевыми передачами.

В составе сине-бело-голубых колумбийский игрок дважды выигрывал Мир РПЛ, а также завоёвывал Фонбет Кубок России и Суперкубок России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

