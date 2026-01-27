«Все победы ещё придут!» Макаров попрощался с «Динамо»

Бывший крайний нападающий московского «Динамо» Денис Макаров попрощался с бело-голубыми после перехода в турецкий «Кайсериспор».

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Динамо» за 4,5 года, проведённых вместе, две бронзы и участие в финале Кубка, незабываемые эмоции и воспоминания на всю жизнь.

Спасибо всем партнёрам по команде, всем тем, кто работает на базе и в клубе, спасибо за вашу ежедневную заботу. А также спасибо большое болельщикам за поддержку команды и веру в неё. Все победы ещё придут! Желаю удачи и успехов, только вперёд!» — написал Макаров на своей странице в социальной сети.

Московское «Динамо» объявило о трансфере Макарова в «Кайсериспор» во вторник, 27 января. Вингер играл за бело-голубых с лета 2021 года. За этот период 27-летний футболист принял участие в 121 матче во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость крайнего нападающего составляет € 1,8 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: