«Чайка-менеджмент». Генич в шоке от трансфера Сауся в «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о переходе защитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики» в московский «Спартак». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

«Я в шоке. Мне кажется, наш друг Саня Дорский очень красиво сформулировал относительно перехода Сауся: «Стихийный трансфер». Для чего Саусь «Спартаку»? Знаешь, Герман Ткаченко нашёл сумасшедшее определение подобной работе клуба: «Чайка-менеджмент».

Это когда ты видишь что-то такое сверкнувшее, нужно, не нужно, хватаешь. Это точно не самая проблемная для «Спартака» позиция. И для чего сейчас им нужен Саусь этой зимой?» — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».