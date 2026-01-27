Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий Тэмми Абрахам вернулся в «Астон Виллу»

Нападающий Тэмми Абрахам вернулся в «Астон Виллу»
Комментарии

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о приобретении прав на нападающего Тэмми Абрахама, который ранее уже играл за этот клуб.

Футболист является воспитанником «Челси», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Рома», «Милан», «Бешикташ» и другие команды. Стоит отметить, что Абрахам уже играл за команду из Бирмингема в сезоне-2018/2019 и помог ей тогда выйти в английскую Премьер-лигу.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Абрахам забил 13 голов и отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 14 млн.

Материалы по теме
«Челси» и «Астон Вилла» проявляют интерес к 18-летнему форварду «ПСЖ» — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android