Нападающий Тэмми Абрахам вернулся в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о приобретении прав на нападающего Тэмми Абрахама, который ранее уже играл за этот клуб.

Футболист является воспитанником «Челси», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Рома», «Милан», «Бешикташ» и другие команды. Стоит отметить, что Абрахам уже играл за команду из Бирмингема в сезоне-2018/2019 и помог ей тогда выйти в английскую Премьер-лигу.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Абрахам забил 13 голов и отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 14 млн.