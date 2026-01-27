Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» может подписать Онана, агенты вратаря обсудили трансфер с миланцами — Daily Mail

«Интер» может подписать Онана, агенты вратаря обсудили трансфер с миланцами — Daily Mail
Комментарии

29-летний вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за «Трабзонспор» на правах аренды, может покинуть английский клуб на постоянной основе. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, сам футболист ещё не отказался от желания проявить себя в «МЮ», но ожидается, что он всё же покинет клуб. Отмечается, что представители камерунца на этой неделе прилетели в Милан для того, чтобы обсудить ряд возможных сделок, в том числе возможное возвращение голкипера в «Интер» ближайшим летом.

Также сообщается, что Онана, скорее всего, до сих пор владеет недвижимостью в Италии. Уточняется, что одной из причин срыва сделки может стать зарплата футболиста.

В нынешнем сезоне Андре провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и трижды сыграл «на ноль».

Материалы по теме
Андре Онана: я переживаю лучший период в своей жизни в «Трабзонспоре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android