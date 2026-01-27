«Интер» может подписать Онана, агенты вратаря обсудили трансфер с миланцами — Daily Mail

29-летний вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за «Трабзонспор» на правах аренды, может покинуть английский клуб на постоянной основе. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, сам футболист ещё не отказался от желания проявить себя в «МЮ», но ожидается, что он всё же покинет клуб. Отмечается, что представители камерунца на этой неделе прилетели в Милан для того, чтобы обсудить ряд возможных сделок, в том числе возможное возвращение голкипера в «Интер» ближайшим летом.

Также сообщается, что Онана, скорее всего, до сих пор владеет недвижимостью в Италии. Уточняется, что одной из причин срыва сделки может стать зарплата футболиста.

В нынешнем сезоне Андре провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и трижды сыграл «на ноль».