«Я не верю в это». Дивеев — о слухах насчёт интереса лондонского «Арсенала» к нему

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о своём отношении к слухам относительно интереса лондонского «Арсенала» к нему, которые появились в 2018 году. На тот момент он являлся футболистом «Уфы» и выступал за юниорскую сборную России.

– Были слухи, что «Арсенал» проявляет к тебе интерес. Ну и в целом европейские команды тоже. Что ты в этот момент думал? Как ты это переживал?

– Честно, я не верю в это. Шамиль Камилович (Газизов, генеральный директор «Уфы» с 2012 по 2020 год. — Прим. «Чемпионата») говорил где-то в интервью, что были интересы. Но до меня это ничего не доходило. А моя главная задача была закрепиться в основе, — сказал Дивеев в интервью пресс-службе «Зенита» на YouTube-канале.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: