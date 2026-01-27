Скидки
22:30 Мск
Моуринью — о матче с «Реалом»: у «Бенфики» одна цель — сделать всё для победы

Моуринью — о матче с «Реалом»: у «Бенфики» одна цель — сделать всё для победы
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду, 28 января, и начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Трудно предсказать. Думаю, несмотря на то что существует множество феноменов и разговоров о футболе, есть одна вещь, которая остаётся неоспоримой и одновременно потрясающей – это непредсказуемость игры. Никогда не знаешь, что может произойти. Это сложно предугадать. Ты анализируешь соперника, развиваешь свою команду, свой собственный игровой план, но всегда присутствует большая доля непредсказуемости. Трудно сказать…

Единственное, что нам остаётся делать, уважая такую природу игры, – это подготовить команду наилучшим образом и провести матч с уважением к сопернику, о котором мы знаем, кто он, но при этом мы также знаем, кто мы сами, и должны играть, имея перед собой единственную цель.

Нико [Отаменди] спрашивали о других результатах… Нам не нужно думать о результатах других встреч. Если мы не выиграем, никаких результатов, которые могли бы позволить нам выйти [в плей-офф], не существует. Только в случае победы можно будет понять, были ли другие результаты благоприятными. Цель у нас одна – сделать всё возможное, чтобы выиграть матч, даже зная, кто находится по другую сторону поля», – приводит слова Моуринью A Bola.

На данный момент «Бенфика» занимает 29-е место в турнирной таблице и находится вне зоны в плей-офф Лиги чемпионов.

