Генич высказался о штрафе Вендела за опоздание на сбор «Зенита»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об опоздании бразильца Вендела на тренировочный сбор «Зенита». Ранее сообщалось, что футболист получил штраф в размере 60 млн рублей за выход из отпуска с опозданием в семь дней.

«Это супер. Команда в Катаре играет, бегает в масках, и фотография Вендела — он где-то на яхте. Ну, любит человек отдыхать. У него 60 млн рублей штраф за семидневное отсутствие на первых сборах. Семак, просто даже не пытаясь как-то дипломатично сказать, что Вендел приболел, задержался, говорит: «Ну, вот, любит чувак подзадержаться и заплатить за это деньги».

60 млн рублей, € 700 тыс. он отдаёт за это опоздание. Но он в хорошей форме вернулся, кстати. Семак сказал, он прошёл тесты, он в прекрасной форме» — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».