Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич высказался о штрафе Вендела за опоздание на сбор «Зенита»

Генич высказался о штрафе Вендела за опоздание на сбор «Зенита»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об опоздании бразильца Вендела на тренировочный сбор «Зенита». Ранее сообщалось, что футболист получил штраф в размере 60 млн рублей за выход из отпуска с опозданием в семь дней.

«Это супер. Команда в Катаре играет, бегает в масках, и фотография Вендела — он где-то на яхте. Ну, любит человек отдыхать. У него 60 млн рублей штраф за семидневное отсутствие на первых сборах. Семак, просто даже не пытаясь как-то дипломатично сказать, что Вендел приболел, задержался, говорит: «Ну, вот, любит чувак подзадержаться и заплатить за это деньги».

60 млн рублей, € 700 тыс. он отдаёт за это опоздание. Но он в хорошей форме вернулся, кстати. Семак сказал, он прошёл тесты, он в прекрасной форме» — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Новичок «Спартака», форварды для «Зенита» и «Ювентуса». Трансферы и слухи дня
Новичок «Спартака», форварды для «Зенита» и «Ювентуса». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android