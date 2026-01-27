Скидки
Мусаев высказался об игре «Краснодара» в победном матче с «Елимаем» из Казахстана

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от первого контрольного матча его команды на сборах, а также ответил, насколько эта игра оправдала ожидания специалиста. Сегодня, 27 января, «быки» победили казахстанский «Елимай» со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 января 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 1
Елимай
Семей, Казахстан
1:0 Мукаилов – 4'     1:1 Пайруз – 57'     2:1 Буркин – 76'    

«Мы последними из клубов РПЛ сыграли контрольный матч. Проделана была большая работа, много двухразовых тренировок, и в принципе довольны содержанием. Не всё получалось, однако и не могло сегодня всё получаться. Самое главное, что была хорошая самоотдача, хорошие комбинации, надо доводить до ума последний пас, реализацию. Но в целом ни одного человека не было, который бы не отдался на 100%. Это сейчас самое главное. Конечно, важно всегда побеждать, какой бы ни был матч, важно играть на победу, что сегодня и получилось», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе на YouTube-канале.

