22:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА хочет более € 5 млн за выкуп Алеррандро после аренды в «Интернасьонале» — Коллар

Переговоры между ЦСКА и «Интернасьоналом» насчёт перехода нападающего Алеррандро зашли в тупик. Об этом сообщает журналист Лукас Коллар на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, красно-синие хотят, чтобы сделка по аренде форварда предполагала обязательство его выкупа за сумму, превышающую € 5 млн. В свою очередь, «Интернасьонал» предпочитает, чтобы аренда Алеррандро не включала пункта об обязательном выкупе. Подчёркивается, что 26-летний игрок активно добивается перехода в «Интернасьонал».

Алеррандро перешёл в ЦСКА зимой 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

