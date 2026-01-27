«Порой принимаю решения самостоятельно». Слот — о ситуации с травмами в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий относительно работы с составом команды на фоне травм ряда футболистов. На данный момент мерсисайдцы по этой причине не могут рассчитывать на Александера Исака, Конора Брэдли, Федерико Кьезу, Джованни Леони и Стефана Байчетича.

«Мне приходится адаптироваться к схеме с игроками не на своих позициях. Это мешает делу, я прекрасно всё понимаю. Трудно найти баланс.

До того, как люди скажут, будто я не советуюсь с медицинским штабом клуба, отвечу им, что прислушиваюсь к рекомендациям, но порой принимаю решения самостоятельно. У нас однажды на поле вышел игрок, который помог организовать гол, хотя ему тогда следовало посвятить время восстановлению.

Я общаюсь с футболистами, знаю, как они себя чувствуют. Если они готовы играть, я обращаю на это внимание. Легко критиковать, когда у тебя нет всей информации», — приводит слова Слота BBC.