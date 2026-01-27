Флик — о Ямале: я больше ценю не голы, а другие аспекты его игры

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре вингера команды Ламина Ямаля в матче чемпионата Испании с «Овьедо» (3:0).

– Почему больше подчёркивалось давление на Ламина касательного первого гола, чем гол, который он забил?

– У нас хорошие отношения, как и с другими игроками. Если бы мы не забили первый гол, возможно, третьего не было бы.

Я ценю его прессинг, то, как он даёт нам преимущество… В конце концов, все хотят увидеть гол, но как тренер я больше ценю другие аспекты, которые являются ключевыми для голов и хорошего ритма во время матча, – приводит слова Флика As.

На 73-й минуте встречи Ямаль принял передачу верхом от Даниэля Ольмо рядом с границей штрафной и ударом в падении отправил мяч в сетку.