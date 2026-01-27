Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик — о Ямале: я больше ценю не голы, а другие аспекты его игры

Флик — о Ямале: я больше ценю не голы, а другие аспекты его игры
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре вингера команды Ламина Ямаля в матче чемпионата Испании с «Овьедо» (3:0).

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Ольмо – 52'     2:0 Рафинья – 57'     3:0 Ямаль – 73'    

– Почему больше подчёркивалось давление на Ламина касательного первого гола, чем гол, который он забил?
– У нас хорошие отношения, как и с другими игроками. Если бы мы не забили первый гол, возможно, третьего не было бы.

Я ценю его прессинг, то, как он даёт нам преимущество… В конце концов, все хотят увидеть гол, но как тренер я больше ценю другие аспекты, которые являются ключевыми для голов и хорошего ритма во время матча, – приводит слова Флика As.

На 73-й минуте встречи Ямаль принял передачу верхом от Даниэля Ольмо рядом с границей штрафной и ударом в падении отправил мяч в сетку.

Материалы по теме
Ямаль творит красоту за «Барселону»! Прибил аутсайдера красивым ударом в падении
Ямаль творит красоту за «Барселону»! Прибил аутсайдера красивым ударом в падении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android