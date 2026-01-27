Александр Бубнов прокомментировал трансфер Сауся из «Балтики» в «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе защитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики» в московский «Спартак». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

«Я по Саусю очень внимательно смотрел те игры, которые я видел, я их расшифровывал, и у него оценки невысокие были, но там невысокие оценки у всей команды были. Это их уровень, здесь ничего удивительного нет. Во всяком случае, он не проваливал игры. А что его отличает? Его отличает очень высокая скорость, атлетизм, и он дриблингом владеет.

Более того, он же был нападающим сначала, потом из него сделали полузащитника. И хоть Талалаев говорит, что он защитника играл, на самом деле он латераля играл. Это с учётом того, что они в три центральных защитника играли. А «Спартак», например, в два центральных защитника играл и будет играть, судя по всему. Насколько это укрепит оборону «Спартака»? Ну, в атаке добавит», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».