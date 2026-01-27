Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Самошникова отреагировал на информацию о депрессии у защитника «Спартака»

Агент Самошникова отреагировал на информацию о депрессии у защитника «Спартака»
Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы крайнего защитника «Спартака» Ильи Самошникова, прокомментировал информацию, что футболист покинул сборы красно-белых по причине наличия у него депрессии из-за трагедии в личной жизни.

«Ну какая депрессия у Ильи? У него всё нормально! Он мотивирован, просто вот так всё наслоилось одно на другое — то простуда, то ещё что-то. Конечно, он какое-то время был из-за этого расстроен, но писать, что у него депрессия… Самошников приехал на сборы, и у него действительно нашли это повреждение. Нужно 7-10 дней на восстановление, и Илья будет готов. Это как недавно писали про Макарова, что он отказал «Крыльям Советов», потому что это не его уровень. Это же бред. Мой совет — меньше читайте сомнительные телеграм-каналы», — сказал Бабырь «РБ Спорт».

Ранее пресс-служба «Спартака» проинформировала, что Самошников вынужден продолжить подготовку к весенней части сезона в Москве по медицинским причинам.

Как появился «Спартак»:

