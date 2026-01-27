Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не защитник». Бубнов — о Саусе в «Спартаке»

«Это не защитник». Бубнов — о Саусе в «Спартаке»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о роли новичка «Спартака» Владислава Сауся. Ранее сам футболист заявил, что в клубе его рассматривают в качестве правого защитника.

«Он в атаку здорово подключается с такой скоростью. Он всех их превосходит, крайних защитников, которые у «Спартака» сейчас есть. А в обороне — надо будет смотреть. Тем более «Спартак» совершенно в другой футбол играет, он более агрессивный, атакующий.

Но, знаешь, Талалаев при этом сказал, что к нему как к защитнику есть вопросы. Однако он не играл защитника в «Балтике». То, что я видел, — это не защитник», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Новичок «Спартака» Саусь раскрыл, на какой позиции его видят в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android