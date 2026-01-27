«Это не защитник». Бубнов — о Саусе в «Спартаке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о роли новичка «Спартака» Владислава Сауся. Ранее сам футболист заявил, что в клубе его рассматривают в качестве правого защитника.

«Он в атаку здорово подключается с такой скоростью. Он всех их превосходит, крайних защитников, которые у «Спартака» сейчас есть. А в обороне — надо будет смотреть. Тем более «Спартак» совершенно в другой футбол играет, он более агрессивный, атакующий.

Но, знаешь, Талалаев при этом сказал, что к нему как к защитнику есть вопросы. Однако он не играл защитника в «Балтике». То, что я видел, — это не защитник», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».