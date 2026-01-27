Скидки
Главная Футбол Новости

Росеньор отреагировал на слухи о наличии у Палмера статуса «неприкасаемого» игрока

Росеньор отреагировал на слухи о наличии у Палмера статуса «неприкасаемого» игрока
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал информацию СМИ о наличии у атакующего полузащитника Коула Палмера статуса «неприкасаемого» футболиста в команде. Также у специалиста спросили, счастлив ли 23-летний хавбек в лондонском клубе.

«Да и да… Коул — невероятный игрок. Меня не удивляет, что в период прихода нового тренера появляются сообщения, что футболист чувствует себя неуютно. Но это неправда», — приводит слова Росеньора журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Палмер играет за «Челси» с 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Самые дорогие футболисты:

