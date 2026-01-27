Скидки
Футбол Новости

Футболисты «Тоттенхэма» Коло Муани и Одобер попали в небольшую аварию

Комментарии

Игроки «Тоттенхэм Хотспур» нападающий Рандаль Коло Муани и полузащитник Вильсон Одобер попали в небольшое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X со ссылкой на главного тренера «шпор» Томаса Франка.

«Рандаль Коло Муани и Вильсон Одобер попали в незначительную автомобильную аварию из-за лопнувшей шины, но оба чувствуют себя хорошо и отправятся во Франкфурт сегодня вечером», — написал Джейкобс.

В среду, 28 января, «Тоттенхэм» сыграет с «Айнтрахтом» на выезде в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Франкфурт Арена» и начнётся в 23:00 мск.

