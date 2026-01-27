Скидки
Санкт-Паули — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«У меня есть своё мнение, но я не стану его высказывать». Слот — о трансферах «Ливерпуля»

«У меня есть своё мнение, но я не стану его высказывать». Слот — о трансферах «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об ожиданиях от своей команды на фоне внушительных инвестиций в трансферы.

«Когда вы находитесь в «Ливерпуле», то от вас всегда ждут чемпионства. Но за последние 30 лет мы этого добились лишь дважды. Мы хотим добиться успеха во всех турнирах, всегда к этому стремимся, однако реальность такова, что за последние три года мы выиграли один титул чемпионов АПЛ и один Кубок лиги.

У меня есть своё мнение на этот счёт, однако я не стану его высказывать. У каждого будет своё мнение по этому поводу. Многое уже было сказано о потраченных нами £ 450 млн, но люди часто забывают, что мы ещё и заработали £ 300 млн. У меня есть своё мнение, однако я не хочу им делиться», — приводит слова Слота BBC.

