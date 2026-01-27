«Он прав». Бубнов — о словах Лещука про Карпина после его ухода из «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывания вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее голкипер заявил, что после ухода Карпина в команде спало напряжение, а также пожаловался на жёсткую диету в клубе при специалисте.

«Ну, я тебе скажу, что он, в принципе, где-то прав. В том смысле, что, если он на юношеском уровне был 87 кг, как у него может быть меньше, когда мышечная масса растёт и он взрослеет? У меня то же самое было. Я в московское «Динамо» пришёл, у меня 86 кг было.

А потом я 20 лет играл, у меня профессиональная карьера, я на 86 играл, но это ненормально. Мне пришлось очень сильно режимить. Но я сам, правда, режимил и иногда опускался до 85,5 кг, но это было очень тяжело», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».