Дивеев: мечта поиграть в Европе и сейчас есть — и в Лиге чемпионов, и на чемпионате мира

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, сохранилась ли у него мечта поиграть в европейском чемпионате.

«Мечта? Да, конечно, есть, она и сейчас есть — это и в Европе, и в Лиге чемпионов поиграть, и на чемпионате мира. Я хотя бы чемпионат Европы зацепил, понятно, что с плохим результатом. Но сейчас, конечно, этого хочется. Тем более я сейчас был на игре «Ливерпуль» — «Интер» в Милане (матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). Я услышал гимн Лиги чемпионов и посмотрел со стороны, как это выглядит. Конечно, вау!» — сказал Дивеев в интервью пресс-службе «Зенита» на YouTube-канале.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: