Главная Футбол Новости

Арбелоа — о Моуринью: он был для меня гораздо бо́льшим, чем просто тренером

Арбелоа — о Моуринью: он был для меня гораздо бо́льшим, чем просто тренером
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова Жозе Моуринью, возглавляющего «Бенфику». Португалец назвал Арбелоа одним из своих любимчиков на пресс-конференции перед завтрашним матчем между командами в Лиге чемпионов.

«Я не упустил их и не пропускал их, когда был игроком… Для меня огромная честь это слышать. Я взволнован и счастлив, потому что он был для меня гораздо бо́льшим, чем просто тренером. Он был очень важен, и теперь я считаю его большим другом. Сейчас я хочу поблагодарить его.

Конечно, он образец для подражания. Я сказал это в первый же день, ему невозможно подражать, потому что это приведёт к неудаче. Мой успех будет заключаться в том, чтобы оставаться самим собой, и в этом есть часть влияния Жозе. Я старался многому у него научиться. Знаю, насколько он любит соревноваться, и завтрашний день будет решающим», – приводит слова Арбелоа Marca.

