Арбелоа — о Моуринью: он был для меня гораздо бо́льшим, чем просто тренером

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова Жозе Моуринью, возглавляющего «Бенфику». Португалец назвал Арбелоа одним из своих любимчиков на пресс-конференции перед завтрашним матчем между командами в Лиге чемпионов.

«Я не упустил их и не пропускал их, когда был игроком… Для меня огромная честь это слышать. Я взволнован и счастлив, потому что он был для меня гораздо бо́льшим, чем просто тренером. Он был очень важен, и теперь я считаю его большим другом. Сейчас я хочу поблагодарить его.

Конечно, он образец для подражания. Я сказал это в первый же день, ему невозможно подражать, потому что это приведёт к неудаче. Мой успех будет заключаться в том, чтобы оставаться самим собой, и в этом есть часть влияния Жозе. Я старался многому у него научиться. Знаю, насколько он любит соревноваться, и завтрашний день будет решающим», – приводит слова Арбелоа Marca.